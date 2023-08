Infineon: Analysten sehen Kursziel bei 49,98 EUR – Potential von +55,75%

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon musste am gestrigen Tag einen Verlust von -2,64% am Finanzmarkt hinnehmen und befindet sich somit in einer eher pessimistischen Phase. Doch laut Experten ist die Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,98 EUR – eine Steigerung um +55,75% vom aktuellen Niveau.

• Infineon: Am 17.08.2023 mit -2,64%

• Mittelfristiges Kursziel: 49,98 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf 4,06

Der Durchschnitt der Meinungen von neun Analysten ergibt ein starkes Kaufsignal für die Aktie und weitere fünfzehn Experten empfehlen den Kauf mit Optimismus aber ohne Euphorie. Sieben haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen lediglich die Haltung der Wertpapiere.

Das “Guru-Rating” bleibt dabei weiterhin stabil auf dem vorherigen Level “Guru-Rating ALT”.