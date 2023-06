Infineon: Analysten sehen 39,24% Potenzial auf Kursziel von 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die gestrige Kursentwicklung von Infineon am Finanzmarkt lag bei einem Plus von +0,08%. Doch insgesamt beobachtet man eine Abwärtstendenz in den letzten fünf Handelstagen mit -4,00%. Das derzeitige Kursziel für die Aktie liegt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bei 49,98 EUR. Wenn ihre Prognose eintrifft, könnte dies Investoren ein stattliches Kurspotenzial in Höhe von +39,24% eröffnen. Allerdings stimmen nicht alle Experten überein.

• Am 26.06.2023 legte Infineon um +0,08% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt somit beachtliche +39,24%

• 75 % aller Analysten bewerten Infineon optimistisch

Während neun Bankanalysten die Aktie als stark kaufenswert ansehen und weitere fünfzehn das Kauf-Rating vergeben haben (ohne Euphorie), bleiben sieben Experten neutral bzw. halten das Papier für unverändert angemessen...