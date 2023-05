Infineon: Analysten prognostizieren Kursanstieg von fast 48,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Infineon einen Rückgang von -2,03%. Dies summiert sich auf eine negative Kursentwicklung von -7,70% in den vergangenen fünf Handelstagen und einer pessimistischen Stimmung am Markt. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Infineon beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Analysten 48,96 EUR. Sollte dies eintreffen, bietet das Unternehmen Investoren ein Potenzial für eine Wertsteigerung um +47,89%. Die Mehrheit der Experten bewertet die Aktie als “Kauf” oder “Starker Kauf”. Nur wenige empfehlen einen Verkauf.

Die positive Prognose wird zusätzlich durch das unveränderte Guru-Rating mit einem Wert von 4 bestärkt. Freuen wir uns also darauf zu sehen wie es mit dem Halbleiterhersteller...