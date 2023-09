Infineon: Analysten prognostizieren Kursanstieg um fast 50%

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 48,96 EUR und bietet somit ein Potenzial von +47,87% gegenüber dem aktuellen Stand.

• Infineon legt am 31.08.2023 um +0,56% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03

Gestern verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +0,56%, was sich in einem Gesamtplus von +3,53% für die vergangene Woche widerspiegelt. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Obwohl nicht alle Analysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, sehen sie dennoch großes Wachstumspotenzial für Infineon. Von insgesamt 31 Experten stufen neun die Aktie als starken Kauf ein und weitere 14 empfehlen einen Kauf – damit sind immerhin drei Viertel der Befragten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,03 Punkten.