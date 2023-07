Infineon: Analysten erwarten deutliches Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon konnte gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +2,47% aufwarten und erzielte somit in der vergangenen Handelswoche einen Zuwachs von insgesamt +5,86%. Ein Grund zur Freude für alle Investoren. Aber wie sehen die Experten das?

Aktuell liegt das Kursziel bei 49,98 EUR. Das bedeutet ein mittelfristiges Potenzial von +33,94%, sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen können.

Und was sagen diese? Derzeit empfehlen 9 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 16 sprechen zumindest eine Kaufempfehlung aus. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Insgesamt also eine positive Stimmung unter den Experten mit einem Guru-Rating von nunmehr 4,00 nach zuvor ebenfalls bereits guten Bewertungen.