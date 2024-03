Infineon Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon AG":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI von Infineon liegt bei 76,1, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Infineon-Aktie bei 15,23 liegt, was 73 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (56,4). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Infineon derzeit bei 34,02 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 31 EUR gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -8,88 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 33,58 EUR ergibt sich eine Differenz von -7,68 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Abschließend zeigt sich, dass Infineon eine Dividende von 1 % ausschüttet, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,8 %. Die Differenz beträgt 0,8 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.