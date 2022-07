Infineon-Aktie: Das klingt interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Während die Märkte schwer unter neuerliche Konjunktursorgen leiden, versucht Infineon mit neuen digitalen Schlössern auf sich aufmerksam zu machen. Das ist an sich erstmal keine bahnbrechende Neuheit und die Konkurrenz in diesem Bereich könnte größer kaum sein. Die Lösung des deutschen Halbleiterkonzerns punktet aber mit vor allem mit einem Alleinstellungsmerkmal. So sollen die Schlösser in keiner Weise auf eine ständige… Hier weiterlesen