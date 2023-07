Infineon-Aktie: Ein gemischtes Bild in der Halbleiterindustrie

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon-Aktionäre können sich in den vergangenen sechs Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 17% freuen, auf Jahressicht steht sogar ein Kursgewinn von rund 60% auf der Infineon-Kurstafel. Was macht die Infineon-Aktie langfristig? Infineon-Aktie im Fokus Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Aktie von Infineon einen deutlichen Kurszuwachs von durchschnittlich +18,5% pro Jahr...