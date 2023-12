Infineon Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war laut Analysten in den letzten Tagen größtenteils positiv für das Unternehmen Infineon. Insgesamt wurden an acht Tagen positive Themen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Daten ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab. Genauer gesagt gab es 5 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führte. Trotzdem ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,15 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,14 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Infineon zeigt eine Ausprägung von 18,63, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 18,34, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Infineon derzeit bei 34,18 EUR verläuft. Da der Aktienkurs bei 38,38 EUR liegt und damit einen Abstand von +12,29 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der sich auf 32,37 EUR beläuft und damit eine Differenz von +18,57 Prozent aufweist. Auch hier lautet der Gesamtbefund "Gut".