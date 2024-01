Infineon Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infineon beträgt derzeit 14,58, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht führt.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung für Infineon. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 34,33 EUR, während der letzte Schlusskurs (34,265 EUR) nur eine Abweichung von -0,19 Prozent aufweist. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 34,55 EUR liegt mit einer Abweichung von -0,82 Prozent nahe am letzten Schlusskurs. Insgesamt wird Infineon daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Infineon im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,23 Prozent erzielt, was 6,52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 12,27 Prozent, liegt Infineon derzeit 3,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Infineon-Aktie auf kurzfristiger Basis mit einem Wert von 71,5 Punkten als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist die Aktie auf der etwas längerfristigen 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Infineon daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.