Infineon-Aktie: Warum Siliziumkarbid (SiC) jetzt so wichtig ist!

Infineon will in den nächsten Jahren seine Produktionskapazitäten massiv erhöhen, um der gestiegenen Nachfrage nach Computerchips gerecht zu werden. Nun hat der deutsche Konzern hierzu einen wichtigen Meilenstein gemeldet. Demnach hat Infineon mit dem US-Hersteller von Verbindungshalbleitern, II-VI Incorporated, einen Liefervertrag für Siliziumkarbid-Wafer geschlossen. Damit sichere man sich einen weiteren Zugang zum strategischen Halbleitermaterial, so Infineon. Die ersten Lieferungen von… Hier weiterlesen