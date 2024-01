Infineon Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Infineon wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Infineon weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 61,12 keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Infineon derzeit einen Wert von 1 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,96 Prozent. Aufgrund der geringen Abweichung von 0,96 Prozent wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Infineon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,27 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 34,19 EUR weist lediglich einen Unterschied von -0,23 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Infineon-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche konnte Infineon in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,99 Prozent erzielen. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance mit 6,98 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Infineon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.