Infineon-Aktie: Steht ein Kursanstieg bevor?

Der Halbleiterkonzern Infineon investiert massiv in den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in Dresden, um sich unabhängiger von China und anderen Ländern zu machen. Trotzdem bleibt abzuwarten, ob dies tatsächlich gelingt. Die Aktie des Unternehmens korrigierte in der ausgelaufenen Woche weiterhin nach unten.

Die Börsianer sind jedoch gespannt auf die frischen Unternehmenszahlen, die am kommenden Donnerstag erwartet werden. Es wird spekuliert, dass diese positiv ausfallen werden und auch die Zahlen der US-Konkurrenz Intel sorgen für Rückenwind. Allerdings ist das alles momentan nur Spekulation und keine nachhaltige Investmentstrategie.

Wer also nicht an wilden Mutmaßungen teilhaben möchte, sollte entspannt abwarten und eigene Entscheidungen treffen. Die kurzfristigen Renditechancen mögen dadurch zwar überschaubarer sein,...