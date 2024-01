Infineon Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Infineon wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 57,62 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der GD200 liegt bei 34,27 EUR, während der Aktienkurs bei 34,19 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -0,23 Prozent führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50 von 35,04 EUR, was einer Abweichung von -2,43 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen von historischen Daten zeigen überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen.

Im Branchenvergleich liegt Infineon mit einer Rendite von 16,23 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von 12,48 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.