Infineon Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Infineon derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 34,27 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (37,62 EUR) um +9,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Entsprechend ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 33,03 EUR, was einer Abweichung von +13,9 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Infineon im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,54 Prozent erzielt, was 24,15 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 19,7 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Infineon liegt bei 41,94, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 30 eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Infineon in den vergangenen vier Wochen beobachtet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.