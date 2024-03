Infineon Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon AG":

Die Aktie von Infineon bietet aktuell eine Dividendenrendite von 1 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen etwas geringeren Ertrag von 0,91 Prozentpunkten bedeutet. Trotzdem kann die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet werden, da die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger ausfallen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infineon mit einem Wert von 14,64 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,28. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 73 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Infineon bei 34,14 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 34,87 EUR aus dem Handel ging. Dies entspricht einem Abstand von +2,14 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt mit 34,1 EUR nahe am aktuellen Aktienkurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigen, dass die Aktie von Infineon in den letzten Monaten wenig Aktivität in der Diskussion und eine negative Stimmungsänderung aufgewiesen hat. Daraus ergibt sich eine Einschätzung von "Schlecht" für diese Faktoren und insgesamt eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht"-Wert.