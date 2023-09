Infineon-Aktie: Nur kurzfristiges Phänomen?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Infineon-Aktie hat in dieser Woche bereits positive Signale gesendet, mit einem Anstieg von 0,89 % und einem Schlusskurs von 32,46 EUR am Dienstag. Trotz dieser jüngsten Aufwärtsbewegung steht die Infineon-Aktie im aktuellen Monat bisher bei -2,1%. Der Aktienkurs bewegt sich in einer gut definierten Zone: Ein starker Unterstützungsbereich findet sich bei etwa 31,30 EUR, während der Widerstandsbereich bei etwa 40,22 EUR liegt. Die unmittelbare Frage ist, ob diese jüngste Entwicklung ein Wendepunkt sein könnte oder nur ein kurzfristiges Phänomen ist.

Langfristige Indikatoren und das Damoklesschwert des GD200

Die Infineon-Aktie verharrt unter dem 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 34,25 EUR, der allerdings einen...