Infineon Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Dividende von Infineon beträgt derzeit 1 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, etwas niedriger ist als der Durchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Infineon weist hier einen Wert von 14,5 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 52,03, was einer Differenz von 72 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Infineon eine Rendite von 7,31 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die Rendite von Infineon im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit 9,89 Prozent um 2,58 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Stimmungsumschwung und die erfreuliche Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien führten zu einer positiven Bewertung für Infineon in den letzten vier Wochen. Das Stimmungsbild hat sich aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.