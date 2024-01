Infineon Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Infineon liegt bei 75,83, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 29,49, was auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktie von Infineon über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Infineon in diesem Punkt die Einstufung: "schlecht".

Infineon hat momentan eine Dividendenrendite von 1,15 Prozent, was geringer ist als der Branchendurchschnitt von 1.98%. Dies führt zu einer "neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Infineon derzeit bei 34,31 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 37.665 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,78 Prozent entspricht und somit als "gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 33,27 EUR, was einer Abweichung von +13,21 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "gut" für Infineon.