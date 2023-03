Infineon Aktie: Kapitalverluste aufgrund Marktschwankungen

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon konnte in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 0,91 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Halbleiterbranche verzeichnete das Unternehmen eine Outperfomance von -89,01 Prozent gegenüber einem durchschnittlichen Rückgang um 1,72 Prozent. Der Technologiesektor erreichte im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 3,18 Prozent – Infineon schnitt dabei um beeindruckende -249,45 Prozent besser ab als der Branchendurchschnitt.

Analysten sind optimistisch über Infineon-Aktie

Infineon erfreut sich in den letzten drei Monaten an 14 positiven Einschätzungen von Analysten, fünf weitere wurden als neutral bewertet. Im Durchschnitt ergibt das eine gute Bewertung. In jüngeren Reports wird die Aktie jedoch besser eingeschätzt, mit einem Monatsdurchschnitt von 15 Gut-Bewertungen und nur fünf...