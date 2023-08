Infineon-Aktie: Jahreshoch rückt näher – was jetzt noch drin ist

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Nach deutlichen Kursabgaben im April hat die Infineon-Aktie (WKN: 623100) im Mai wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Gewinne in diesem Monat belaufen sich inzwischen auf +8,52%, seit Jahresbeginn beträgt das Plus knapp 26%. Damit rücken nun auch die Hochpunkte von Ende März bei 37,97 € wieder in greifbare Nähe. Ist für die Aktie sogar noch mehr drin?