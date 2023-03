Infineon Aktie: Ist sie noch immer stark unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon’s Aktienkurs wird am Markt als unterbewertet anerkannt, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als Maßstab zugrunde legt. Mit einem KGV von 18,31 liegt die Bewertung -131,57 Prozent unterhalb des Branchendurchschnitts für Halbleiter-Segmenten, der bei 42,4 liegt. Der niedrige Kurs ist umso erstaunlicher beim Betrachten der starken Fundamentaldaten des Unternehmens. Infineon hat sich in den letzten Jahren erfolgreich auf das Wachstumssegment Elektromobilität konzentriert und genießt dadurch eine signifikante Wettbewerbsposition sowie exzellente Zukunftsaussichten. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen auch von einer erhöhten Nachfrage nach Halbleitern insbesondere im Automotive-Bereich. Diese Entwicklung dürfte sich in naher Zukunft fortsetzen und bietet infolgedessen Chancen für eine positive...