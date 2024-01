Infineon Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich für Infineon in den letzten Wochen deutlich verändert, wie unsere Analyse zeigt. Die Aktie erhält daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Infineon in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Infineon aktuell bei 1, was eine negative Differenz von -0,97 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien hat auch Auswirkungen auf die Einschätzung der Aktienkurse. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare zu Infineon überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung hinsichtlich Infineon als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Infineon-Aktie liegt bei 76, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (61,95), dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb sie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Infineon.