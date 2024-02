Infineon Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie befindet sich derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer "Neutral"-Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 34,2 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (34,265 EUR) um +0,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 35,47 EUR weist darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Infineon-Aktie anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 14,64 liegt insgesamt 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 50,38 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Infineon zeigt der RSI7 aktuell 43,16 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,21, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum hindeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Infineon mit -5,54 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Aktie mit 12,98 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung im vergangenen Jahr führt somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Infineon-Aktie.