Infineon-Aktie: Heißes Eisen?

Die Infineon-Aktie bleibt ein heißes Thema am Finanzmarkt. Laut der neuesten Studie von Bernstein Research wurde die Einstufung der Infineon-Aktie auf “Outperform” mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Analyst Stacy Rasgon stützt sich dabei auf monatliche Absatzdaten des Halbleiter-Branchendienstes WSTS. Besonders in der Autobranche und der Konsumentenelektronik waren die Absatzzahlen im Juli unterdurchschnittlich. Dennoch zeigte der Computer- & Peripheriegerätebereich eine bessere als saisonale Performance. Technisch gesehen befindet sich die Infineon-Aktie auf einem aufsteigenden Kurs und schloss am Mittwoch bei 32,98 EUR.

