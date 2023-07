Infineon-Aktie: Gewinne garantiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Performance. In den letzten 6 Monaten konnte das Unternehmen eine Wachstumsrate von 16,19% erzielen und auch in den letzten 3 Monaten gab es einen positiven Anstieg von 7,94%. Betrachtet man den kurzfristigen Verlauf, so zeigt sich ein Zuwachs von 3,14% innerhalb eines Monats, während der aktuelle Monat einen leichten Rückgang von 2,54% aufweist. Trotz eines kleinen Dämpfers in der letzten Woche bleibt das langfristige Wachstumspotenzial der Infineon-Aktie weiterhin vielversprechend.

Milliardeninvestitionen für die Halbleiterindustrie: Infineon im Fokus

Die deutsche Regierung plant, bis 2027 insgesamt 20 Milliarden Euro an lokale und internationale Unternehmen zu verteilen, um die Halbleiterindustrie des Landes zu stärken. Dabei sind auch Gelder für Infineon...