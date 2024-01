Infineon Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Um dies zu überprüfen, ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Infineon heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Infineon weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 61,12, was ebenfalls auf Neutralität hindeutet. Insgesamt erhält das Infineon-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine besonders positive Stimmung bezüglich Infineon. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigte, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut". Die Analyse von konkreten berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Infineon war langfristig betrachtet sehr hoch, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Infineon-Aktie ein Durchschnitt von 34,27 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,19 EUR, was eine Abweichung von -0,23 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 35,04 EUR, und auch hier war der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Infineon-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik-Perspektive.