Infineon Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Infineon eine Performance von -5,54 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 7,66 Prozent, was einer Underperformance von -13,2 Prozent für Infineon entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,92 Prozent, und Infineon lag 9,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Infineon ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Infineon festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Infineon daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infineon liegt mit einem Wert von 14,64 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 71 Prozent zu einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 50 entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Infineon liegt bei 58,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 55,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für Infineon.