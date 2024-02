Infineon Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Infineon liegt der RSI bei 63,11, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 53,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung für Infineon ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. Dabei wurden 5 negative und 3 positive Signale aus den Diskussionen herausgefiltert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die technische Analyse der Infineon-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 32,56 EUR lag, was einer "neutralen" Bewertung entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 35,09 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Infineon für die einfache Charttechnik eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Infineon nur geringfügig niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "neutral" eingestuft.