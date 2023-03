Infineon Aktie: Beeindruckende Entwicklungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein bedeutsames Maß für die Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Momentan beträgt das aktuelle KGV bei Infineon 19.1, während gleichartige Semiconductor-Unternehmen durchschnittlich ein KGV von 42.2 haben. Demnach ist Infineon zum aktuellen Standpunkt argumentiert aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet.

Solide Kursentwicklung von Infineon auf dem Chart

Die Infineon-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen (GD200) eine positive Abweichung von +24,46% gegenüber dem aktuellen Kurs (35,00 EUR), was aus charttechnischer Sicht eine Bewertung mit “gut” ergibt. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Tage (GD50) liegt der aktuelle Schlusskurs (35,00 EUR) in unmittelbarer Nähe...