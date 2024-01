Infineon Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

In den letzten beiden Wochen wurde Infineon von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu. Die Redaktion hat zudem 4 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, weshalb sie die Aktie insgesamt als "Gut" einstuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Infineon im letzten Jahr eine Rendite von 16,23 Prozent erzielt, was 8,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 15,09 Prozent, wobei Infineon aktuell 1,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 14,58 und liegt damit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Infineon auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Infineon beträgt aktuell 75,35, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher das Signal "Schlecht" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" resümiert.