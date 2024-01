Infield Minerals Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Infield Minerals-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Durchschnitt. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Infield Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird auch hier die Einschätzung "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Infield Minerals-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der Schlusskurs über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Infield Minerals-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein neutraler Gesamteindruck für die Infield Minerals-Aktie auf Basis der durchgeführten Analysen.