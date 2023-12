Inficon Aktie: Ein unsicheres Investment?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Inficon als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Inficon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,19 und ein Wert für den RSI25 von 35,16. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer Faktor, der die Einschätzung der Aktie beeinflusst, ist das Sentiment und der Buzz. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Inficon zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Inficon blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Inficon im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 1,57 % aus, was 0,77 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,34 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Inficon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,73 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +28,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche dar. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Inficon um 21,87 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Inficon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.