Inficon Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Inficon liegt bei 46,51, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 27,81, was einer Einstufung als "Gut" für einen Zeitraum von 25 Tagen entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Inficon derzeit bei 34, was bedeutet, dass die Börse 34,75 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 2 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Aktie von Inficon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,73 Prozent erzielt, was 23,8 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 30,29 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Inficon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.