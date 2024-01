Inesa Intelligent Tech Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Inesa Intelligent Tech haben sich in den letzten Wochen verbessert. In unserer Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Inesa Intelligent Tech 0,37 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,72 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten dies neutral.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inesa Intelligent Tech zeigt einen Wert von 75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 72,12 im Bereich einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Gesamtbewertung für den RSI ist somit "Schlecht".

Inesa Intelligent Tech weist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" ist die Aktie weder unter- noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.