Inesa Intelligent Tech Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Inesa Intelligent Tech eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Inesa Intelligent Tech daher eine "Gut"-Einschätzung. Zwei Handelssignale wurden ebenfalls identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Inesa Intelligent Tech. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 96,75 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI ist Inesa Intelligent Tech überkauft (Wert: 71,68), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Inesa Intelligent Tech beträgt das aktuelle KGV 97, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden liegt Inesa Intelligent Tech mit einer Dividende von 0,28 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "IT-Dienstleistungen" (0,63 %) nur leicht darunter. Die Differenz beträgt 0,35 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.