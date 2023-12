Inesa Intelligent Tech Aktie: Finger Weg!

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Inesa Intelligent Tech untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Inesa Intelligent Tech in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich zu dieser Analyse wurden Handelssignale betrachtet, wobei neun konkrete Signale zur Verfügung standen (9 "Schlecht", 0 "Gut"). Aufgrund dieser Signale wird die Aktie auf der Ebene der Handelssignale als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inesa Intelligent Tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,8 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,28 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inesa Intelligent Tech zeigt ein Niveau von 77,57, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66,79 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.