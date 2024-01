Inesa Intelligent Tech Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Unternehmen Inesa Intelligent Tech hat eine Dividende von 0,28 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (0,63 %) nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Inesa Intelligent Tech bei 97, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inesa Intelligent Tech liegt bei 48,39 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Ein weiterer Indikator, der RSI25, steht bei 63,77 und bestätigt die neutrale Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Inesa Intelligent Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,12 % erzielt, was eine Outperformance von +51,06 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt wird das Unternehmen aufgrund dieser Daten neutral eingestuft, da es weder unter- noch überbewertet ist und solide Leistungen im Vergleich zur Branche zeigt.