Indutrade AB Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Für die Indutrade liegt der RSI bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Das wird als "Gut" bewertet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, dabei bewegt sich der RSI für die Indutrade bei 19, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Indutrade in dieser Kategorie also die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt für die Indutrade-Aktie einen Durchschnitt von 224,48 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 264,9 SEK, was einer Abweichung von +18,01 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (219,59 SEK) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +20,63 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Indutrade damit in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird bei Indutrade eine mittlere Aktivität gemessen, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Anleger-Stimmung bei Indutrade ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionen in den sozialen Medien widerspiegelt. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich also in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.