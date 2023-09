Industriemesse HI Tech & Industry Scandinavia zeigt die digitale Transformation mit The Smart Company

Herning, Dänemark (ots) -- 570 Aussteller präsentieren in Dänemark Innovationen für die europäische Industrie- Fast 100 Aussteller kommen aus der Bundesrepublik DeutschlandDie fortschreitende Digitalisierung ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Industriemesse HI Tech & Industry 2023 (https://www.hiindustryexpo.com/tysk-landingpage), die vom 3. bis zum 5. Oktober im dänischen Herning stattfindet. Zahlreiche Aussteller, Events und Fachreferenten stehen zu dem Thema zur Verfügung und präsentieren einen Einblick in die neuesten technologischen Entwicklungen und industriellen Lösungen, die den Unternehmen den Weg in ein digitales und damit wirtschaftlicheres Zeitalter ebnen. Zu den Themen gehören die Integration von Technologie in jeden Geschäftsprozess, die daraus folgende Transparenz in Lieferketten und Lagern, die Einsparung von Ressourcen, Zeit und Geld sowie Steigerung der Qualität und die Möglichkeiten, auf der Grundlage von Daten beispielsweise mit Künstlicher Intelligenz bessere unternehmerische Entscheidungen fällen zu können.Lieferketten beeinflussen die Nachhaltigkeit"Es kommt auf Taten an, nicht auf bloße Worte. Das Klimaproblem ist global, aber die Lösung beginnt vor Ort. Jeder Einzelne und jedes Unternehmen hat eine gemeinsame Verantwortung, Lösungen zu finden und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, sowohl allein als auch gemeinsam. Wenn wir wissen, was in der Lieferkette des einzelnen Unternehmens geschieht, können wir gute und richtige Entscheidungen zum Wohle des Unternehmens und der Umwelt treffen", sagt Martin Starup, Senior Business Development Executive beim dänischen Unternehmen Lyngsoe Systems, einem der weltweiten Marktführer in der RFID- und Tracking-Technologie. Die Messe HI Tech & Industry gibt mit 570 Ausstellern aus der ganzen Welt, darunter knapp 100 alleine aus Deutschland, für alle relevanten Bereiche der Industrie Best Practice-Modelle vor, die von Ausstellern und dem Messeprogramm mit Leben gefüllt werden.Alle Schlüsselbranchen der IndustrieSeit 60 Jahren findet die HI Tech & Industry statt und ist die skandinavische Leitmesse für Industrie und Fertigung. In den Branchen Automatisierung und Robotik, Maschinentechnologie, Schweißtechnik und Produktionsanlagen, interne Logistik, die Zuliefererbranche und die Lebensmitteltechnologie treffen sich auf der HI Tech & Industry Scandinavia führende Hersteller und Spezialisten aus ganz Europa - auch deutsche Unternehmen zeigen innovative Entwicklungen aus der Bundesrepublik. Die skandinavische Paradedisziplin Green Energy wird im Rahmen des Bereiches Technomania während der HI Tech & Industry Scandinavia vom dänischen Ingenieurverband IDA gemeinsam mit Green Power Denmark präsentiert und stellt der Industrie tragfähige Modelle für die Umsetzung umweltfreundlicher Produktion vor.Die HI Tech & Industry Scandinavia gilt als eine der führenden europäischen Industriemessen und wird in der dänischen Stadt Herning von der MCH A/S veranstaltet. Zu den Schwerpunkten gehören die industriellen Schlüsselbranchen Automatisierung und Robotik, Maschinen und Anlagen, Schweißtechnik und Produktionsanlagen, interne Logistik, die komplette Zuliefererbranche und Lebensmitteltechnologie. Neben den Ausstellern genießt vor allem das umfassende Programm europäische Aufmerksamkeit, zumal Skandinavien in Schlüsseltechnologien wie grüner Energie, Digitalisierung und Elektromobilität sowie Abkehr von fossilen Brennstoffen an der Spitze steht. Seit 60 Jahren findet die Messe statt und ist damit nach der hannovermesse die zweitgrößte Leitmesse für die Industrie.Mehr Informationen: https://www.hiindustryexpo.com/ und https://www.hiindustryexpo.com/tysk-landingpagePressekontakt:Kontakt: MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning, Dänemark,Jacob Rasmussen, ass. Project Manager, Tel.: +45 92 15 72 22,E-Mail: jra@mch.dk, Web: https://www.mch.dk/PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: MCH Messecenter Herning, übermittelt durch news aktuell