Industrieholding Esmark will US Steel kaufen

PITTSBURGH (dpa-AFX) - Das Ringen um eine Übernahme des Stahlkonzerns US Steel spitzt sich zu. Esmark bietet 35 US-Dollar je US-Steel-Aktie, wie die US-Industrieholding am Montag mitteilte. US Steel hatte am Sonntag angekündigt, sich nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft machen. Die Aktien waren daraufhin am Montag stark gestiegen. Nach der Esmark-Offerte bauten die Papiere ihre Gewinne noch etwas aus und kosteten bei einem Kursplus von 41 Prozent zuletzt gut 32 Dollar. Die Offerte von Esmark läuft den Angaben zufolge bis zum 30. November./mis/tih