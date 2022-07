Industrie-Recycler Befesa legt kräftig zu - Jahresziel bestätigt

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Hohe Metallpreise und große Mengen an Stahlstaub haben dem Industrie-Recycler Befesa auch im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnschub beschert. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 62 Prozent auf rund 311 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 23 Prozent auf knapp 56 Millionen Euro zu. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 23 Millionen Euro, eine Steigerung um knapp elf Prozent.

Befesa-Chef Javier Molina sieht das Unternehmen damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 220 und 270 Millionen Euro zu erzielen. "Mittel- bis langfristig sind die Dekarbonisierung und Elektrofahrzeuge positive Trends für die Sekundärstahl- und Aluminiummärkte", sagte der Manager. Binnen fünf Jahren will das Unternehmen rund eine halbe Milliarde Euro in Wachstumsprojekte investieren, um Geschäftschancen in diesem Bereich zu nutzen./stw/zb