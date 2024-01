Industrias Ch S. A. B. De C. V Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Industrias Ch Sab De Cv hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,21 %) als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Industrias Ch Sab De Cv in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Industrias Ch Sab De Cv beträgt 54,01 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 47,58 führt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Industrias Ch Sab De Cv derzeit bei 199,54 MXN, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs von 187 MXN hat somit einen Abstand von -6,28 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 189,94 MXN angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend wird Industrias Ch Sab De Cv auf Basis der verschiedenen Analysen insgesamt als "Neutral" bewertet.