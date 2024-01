Industrias Bachocob De Cv Adr Aktie: Ein handfester Grund

Industrias Bachoco Sab De Cv zahlt derzeit eine Dividende von 2,32 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,27 Prozent. Die geringe Abweichung von 0,95 Prozent führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt Industrias Bachoco Sab De Cv eine Rendite von -9,47 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -6,19 Prozent, wobei Industrias Bachoco Sab De Cv mit 3,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Industrias Bachoco Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,3 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs von 73,1 MXN weicht somit um -10,09 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+0,12 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Industrias Bachoco Sab De Cv-Aktie liegt bei 90,91, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".