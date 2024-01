Industrias Bachoco Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Dies kann zu neuen Einschätzungen führen, abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf Industrias Bachoco Sab De Cv wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher lautet das Gesamtergebnis auch "Neutral".

Die Dividendenrendite von Industrias Bachoco Sab De Cv liegt bei 2,32 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als neutral eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Industrias Bachoco Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 80,69 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs (73,1 MXN) weicht um -9,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (73,03 MXN) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,1 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat die Aktie von Industrias Bachoco Sab De Cv in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,89 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -3,58 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -3,47 Prozent, wobei Industrias Bachoco Sab De Cv um 6 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.