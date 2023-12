Industrias Bachoco Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Industrias Bachoco Sab De Cv verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,98 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite 9,89 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -6,11 Prozent, wobei Industrias Bachoco Sab De Cv aktuell 6,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Industrias Bachoco Sab De Cv gab es weder positive noch negative Themen bei Gesprächen von Anlegern in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental gesehen ist Industrias Bachoco Sab De Cv im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,55, was einem Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,85 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf Dividenden können Investoren, die in die Aktie von Industrias Bachoco Sab De Cv investieren, bei einer Dividendenrendite von 2,32 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,97 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.