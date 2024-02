Industrials of Italy 4 Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Industrial Stars Of Italy 4 Spa-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 9,4 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 9,5 EUR (+1,06 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Industrial Stars Of Italy 4 Spa-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, weist für die Industrial Stars Of Italy 4 Spa-Aktie einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Industrial Stars Of Italy 4 Spa-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI.