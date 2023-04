Industrial and Commercial Bank of China Aktie: Wird ein Kursverlust erwartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ist eine der weltweit größten Banken. Es lohnt sich, einen Blick auf die Aktie zu werfen und ihre Performance zu analysieren.

Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ICBC-Aktie in den letzten 200 Handelstagen als Referenz nehmen und ihn mit dem aktuellen Kurs von 0,49 HKD vergleichen, zeigt sich eine Abweichung von -87,70 Prozent. Daher erhält die Aktie eine charttechnische Einschätzung von “Schlecht” für das GD200.

Schauen wir uns nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage an. Der aktuelle Kurs (0,49 HKD) liegt nah am GD50 (-88,1 Prozent). Dies führt dazu, dass die Aktie aus dieser Perspektive auch “schlecht” bewertet wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur ein Indiz für die mögliche künftige Entwicklung einer...