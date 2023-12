Industrial and Commercial Bank of China Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

Die Industrial & Commercial Bank of China hat eine Dividendenrendite von 8,85 % und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 7,23 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,42, was einem Abstand von 39 Prozent zum Branchen-KGV von 5,62 entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 3,94 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,69 HKD lag. Dies entspricht einem Unterschied von -6,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,75 HKD, was einem Unterschied von -1,6 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird die Industrial & Commercial Bank of China als neutral eingestuft. Der RSI-Wert liegt bei 30,77, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.