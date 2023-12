Industrial and Commercial Bank of China Aktie: In Lauerstellung

Die Industrial & Commercial Bank Of China bietet derzeit eine Dividendenrendite von 8,85 Prozent, was 1,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 7 Prozent. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung ausgezeichnet.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Aktie von Industrial & Commercial Bank Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,27 Prozent erzielt. In derselben Branche sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,91 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,19 Prozent für Industrial & Commercial Bank Of China bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -7,98 Prozent, wobei die Aktie von Industrial & Commercial Bank Of China um 11,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Industrial & Commercial Bank Of China auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,93 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,82 HKD nahe diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in der kurzfristigeren Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.